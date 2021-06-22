"البحوث الإسلامية": خطة دعوية صيفية للوعاظ والواعظات تبدأ يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية انتهت من إعداد الخطة الصيفية التي سينفذها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف يوليو المقبل، ويستمر العمل بها لمدة 3 أشهر (يوليو - أغسطس - سبتمبر).

وأضاف عياد - في بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر بتكثيف البرامج الدعوية للوعاظ والواعظات بما يحقق دور ورسالة الأزهر الدعوية والتوعوية.

وأوضح أن الخطة تستهدف تنفيذ مجموعة من الأنشطة الدعوية خلال هذا الموسم الصيفي في أماكن متنوعة من محافظات الجمهورية، حيث تركز هذه الأنشطة في المقام الأول على المدن الساحلية التي يتواجد فيها الناس في هذا التوقيت، من خلال عقد مجموعة لقاءات ودورس توعية في معسكرات الشباب الصيفية لهذه المدن، فضلًا عن المساجد والأندية الصيفية في المدارس والمعاهد، مع الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار إلى أن الخطة التي تقوم بإعدادها اللجنة العليا للدعوة بالمجمع وتتابع تنفيذها، تأتي ضمن استراتيجية المجمع السنوية ورؤيته بمجال الدعوة، والتركيز على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور على اختلاف فئاته وتنوع ثقافاته؛ لمناقشة أهم القضايا التي تلامس واقع هذا الجمهور وتشكل جزءًا مهمًا في حياتهم.