شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» توقيع بروتوكول تعاون لتطوير محطة مياه جمجره الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة نستله مصر، للبدء في مشروع تطوير محطة مياه جمجرة الجديدة بمركز بنها، بحضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والدكتور راسم دباس مدير عام شركة نستله للمياه مصر.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، في بيان صحفي الثلاثاء، إن البروتوكول يتضمن تطوير محطة مياة جمجره الجديدة، وعمل وحدة معالجه حديد ومنجنيز بطاقة إنتاجية 5000 متر مكعب في اليوم لخدمة 27 ألف نسمه من سكان قرى جمجرة الجديدة وكفر الأربعين وعزبة أبو فرج.

وأعرب «مجاهد»، عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مشيداً بجهود شركة نستله للمياه مصر في تمويل تنفيذ مشروعات تنموية تخدم أهالي المحافظة، حيث أن تنفيذ هذه المشروعات يؤكد على دور المؤسسات في المشاركة المجتمعية ولدعم وخدمة المجتمع المحلي وتحقيق الاهداف القومية في توفير مياه الشرب إلى المناطق التي تعاني من الفقر المائي.

من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة نستله للمياه مصر، إن استراتيجية الشركة ترتكز على تطوير وتنمية المناطق التي تعمل بها، ولذا سارعت الشركة في توقيع البروتوكول حرصاً على تحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات التي تعمل بها، لتوفير أعلى جودة مياه لخدمة سكان القرى بقيمة 14 مليون جنيه، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية في تحسين نوعيه المياه والمساهمة في مستقبل أكثر صحه.

وأثنى «راسم»، على المجهودات التي تقدمها شركة مياه الشرب بالقليوبية في سبيل الارتقاء بخدمات قطاع المياه والصرف الصحي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.