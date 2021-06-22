شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع للرأي لتحديد مواعيد العمل الصيفية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، إنه تم تكليف الجهاز التنفيذي للمحافظة بتنفيذ استطلاع رأي في كل مصلحة وديوان حكومي وخدمي لتحديد مواعيد العمل الرسمية الصيفية عدا قطاع التعليم.

وأضاف الزملوط أنه تم تكليف رؤساء المصالح والمراكز الإدارية والقرى بتنفيذ استطلاع الرأي في أقرب وقت، تمهيدا لإعلان مواعيد العمل في فترة الصيف، بما يتناسب مع الخدمات الجماهيرية مع مراعاة ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة وتخفيف العبء عن الموظف العام.

جدير بالذكر أن محافظ الوادي الجديد قرر في 3 أكتوبر الماضي تعديل مواعيد العمل الرسمية بكل المصالح والمؤسسات الحكومية والخدمية، لتبدأ في الثامنة صباحا وتنتهي في الثالثة مساء يوميا.