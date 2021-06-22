شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تدريب 100 ألف طالب مصري للعمل في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، سيريل نون سفير ألمانيا لدى القاهرة والوفد المرافق له؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال تطوير التعليم.

ورحب شوقي بالحضور، مؤكدًا أن مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع الحكومة الألمانية، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير التعليم، وتنمية الكوادر البشرية في مجال التعليم الفني، والتحول الرقمي، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأشاد الوزير بالتعاون مع الجانب الألماني لإنشاء هيئة جودة واعتماد التعليم الفني، والتي تساعد الخريج في الحصول على شهادة للعمل بها داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى الاتفاق مع إحدى أكبر الشركات الألمانية لتدريب 100 ألف طالب مصري للعمل في ألمانيا.

وأضاف شوقي أن مستقبل التعليم الفني سيكون مختلفًا، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيدًا بالمدارس الألمانية في مصر والتي تتمتع بسمعة جيدة، نظرًا لجودة ما تقدمه من مستوى تعليمي متميز، والإقبال الكبير على الالتحاق بها.

من جهته، أعرب السفير الألماني عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا جهود الدكتور طارق شوقي في مجال تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم هو مفتاح التقدم، والاستثمار في التعليم هو الاستثمار في المستقبل.

وأشاد السفير الألماني بالطالب المصري الذي يتمتع بمواصفات متميزة وكفاءة عالية، يحتاج إليها السوق العالمي لأنه قادر على المنافسة، كما أن مصر تحتاج لمثل هذه الكفاءات البشرية المتميزة.

وناقش الجانبان سبل دعم المدارس الألمانية في مصر والتي يبلغ عددها 7 مدارس، والشراكة مع معهد جوته، ونشر اللغة الألمانية في المدارس المصرية، وبرامج تدريب المعلمين، بالإضافة إلى مناقشة إعداد وتأهيل طلاب التعليم الفني وتوفير وإتاحة فرص عمل لهم بسوق العمل الألماني.

حضر اللقاء السفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وإيكي كيرال رئيس قسم الثقافة والتعليم، ومها ويصا مساعد المستشار الثقافي والعلمي بالسفارة الألمانية، وشيرين حمدى المشرف على الإدارة المركزية لشؤوون مكتب الوزير، ومنى أيوب مستشار الوزير للتعليم الدولي والخاص، والمستشار أشرف سيد المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم.