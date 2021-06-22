محافظ قنا يناقش الخطة المقترحة لتنمية وتطوير الموارد المالية لبرنامج التنمية المحلية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الثلاثاء، مع أعضاء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الخطة المقترحة لتنمية الموارد المالية المحلية بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام بالمحافظة، بالإضافة إلى حضور العديد من القيادات التنفيذية، والقائمين على البرنامج بدائرة المحافظة وخارجها.

استمع محافظ قنا خلال الإجتماع إلى عدد من المقترحات الخاصة بإعادة استغلال مجموعة من الموارد التي تتولي المحافظة إدارتها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها والمحددة في «المواقف، السويقات، ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة، أماكن الإنتظار، الإعلانات»، مما يوفر دخل مباشر للمحافظة يمكنها من الإنفاق على عمليات الصيانة والاستثمار الاقتصادي والخدمات المحلية بعد الإنتهاء من التدفقات المالية من البرنامج.

محافظ قنا يناقش تطوير وزيادة الصندوق المالى للمحافظة

وأشار «الداودي» إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مكونة من مديري الإدارات المعنية برئاسته، لمتابعة تنفيذ برنامج تنمية وتطوير الموارد المحلية ،و الإشراف على اللجان الفرعية لكل مورد، مؤكدا على ضرورة تعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة داخل المحافظة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الفقر، وخلق المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير البنية التحتية .

محافظ قنا يناقش تطوير وزيادة الصندوق المالى للمحافظة

ومن جانبه، أشار الهلباوى إلى أنه تم تخصيص 70 مليون دولار لمحافظتى قنا وسوهاج لتنمية وتطوير الموارد المحلية بهما، مؤكدا على نجاح محافظة قنا في إدارة المشروعات التي استهدف البرنامج تنفيذها، موصيا مسئولي وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة بإعداد كتيب يتناول الهدف من كل مشروع موضحا به بداية ونهاية تنفيذه، وكذا الدروس المستفادة منه ليكون بمثابة مرجع في حالة تطبيق النموذج في محافظة أخرى.