شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 14600 مواطن بلقاح كورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تطعيم 14600 مواطن بمراكز المحافظة الإدارية الخمس ضد فيروس كورونا.

وأكد المحافظ انه تم تكليف رؤساء المصالح والدواوين الحكومية بمتابعة تلقي الموظفين لقاح كورونا حفاظا على صحة المواطنين والموظفين ومواجهة انتشار الفيروس.

وأضاف، أنه تقرر مكافأة الأطقم الطبية بمركز الداخلة لتميزها في أداء عملها خاصة في تلقيح أعداد كبيرة من المواطنين ضد فيروس كورونا وصلت إلى أكثر من 1500 مواطن في يوم واحد.