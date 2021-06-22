شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا، ومدير إدارة الدراسات العليا بالجامعة .

وأوصى المجلس بفتح باب القبول لدفعة جديدة لمرحلة الدراسات العليا بدءا من الأول من أغسطس وتنتهي نهاية الشهر نفسه . كما وافق المجلس على تسجيل 16 خطة بحثية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه بكليتي الفنون الجميلة والآثار من داخل وخارج الكليتين . بجانب ذلك وافق المجلس على قبول بعض طلبات الاعتذار عن أداء الامتحانات، والمقدمة من طلاب الدراسات العليا بالجامعة.