شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الأقصر»: إصلاح خط طرد صرف صحي محطة 8 بقطر 700 مم في وقت قياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أعمال الإصلاح العاجلة لخط صرف صحى قطر 700مم GRP الخاص بمحطة (8) الرئيسية.

تمت الأعمال بمتابعة وإشراف المهندس محمد فوزى مدير عام الصرف الصحى ومهندس أبوالنجا عرابى مدير عام إدارة الأقصر وتنفيذ عدد من الفنيين والعمال بالشركة وذلك دون تأثر خدمة المياه أو إنقطاعها عن المواطنين بمدينة الأقصر .

وذلك وفق تعليمات اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأفصر .