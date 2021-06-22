شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة أمين شرطة في «طعن صرّاف بالسكين» بالمنيا إلى 10 يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات المنيا، الثلاثاء، جلسات محاكمة «ا. خ – 37 سنة» أمين شرطة، ومقيم بقرية طوه بمركز المنيا، المتهم بقتل «ع. ي – 35 سنة»، مقيم بعزبة شاهين بمدينة المنيا، مندوب مؤسسة «أنا المصري» بالمنيا، طعنا بالسكين، في شهر فبراير الماضي، على خلفية خلافات، المطالبة بسداد قسط قرص لحساب المؤسسة «، إلى جلسة 10 يوليو المقبل، للمرافعات.

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سليمان الشاهد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل شعبان، واحمد عبدالعزيز، واحمد حنفي، وأمانة سر، محمد مصطفي هارون، على حسن، وأصدرت قراراها بالتأجيل، ورفضت طلب أمين الشرطة بإحالة إلى مستشفي الإمراض العقلية .

كان المستشار تامر مطيع، المحامي العام الأول لنيابيات جنوب المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وفقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات .