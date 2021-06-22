شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع «التغويز اللاهوائى» صديق البيئة والمخلص الآمن للمخلفات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتغويز اللاهوائى يتم لأول مرة في مصر، حيث أنه يقوم بتحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى كهرباء وسماد ويتم استخدام الغاز المتولد في تشغيل مولد الكهرباء ويتم ربط الكهرباء المنتجة على شبكة الكهرباء ،كما تعمل الوحدة على انتاج الكربون الحيوى الذي يعتبر من أحسن المخصبات الزراعية.
ويحول المشروع حوالى من ٢٥٪إلى ٣٠٪ من مدخلات النظام إلى كربون حيوى، مشيرةً إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على نطاق أوسع في باقى محافظات الجمهورية نظراً لكونه مشروع صغير لايستلزم استثمارات كبيرة، وسيساهم إصدار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة على تشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال إفتتاحها لمشروع التغويز اللاهوائي بالفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أن النموذج التجريبى للمشروع تم تمويله من قبل الإتحاد الاوروبى من خلال توفير التكنولوجيا وتدريب العاملين، وتنفيذ البرامج التوعوية.
وأوضحت وزيرة البيئة ان المشروع يقوم بإنتاج ١٠٠كيلو وات /ساعة من الطاقة الكهربائية من ١٠٠كيلو جرام /ساعة من المخلفات، كما يهدف إلى توفير تكنولوجيا صديقة للبيئة تضمن التخلص من المخلفات بشكل آمن، ويستخدم نظام تكنولوجيا متطور ذو عائد اقتصادى يضمن الاستدامة، كما أنه يحد من انتشار الأمراض المعدية الناتجة عن تراكم المخلفات والبعوض، ويمنع الحرق العشوائى للمخلفات وما ينتج عنه من تلوث للهواء وأنتشار للغازات الملوثة، ويوفر أيضاً فرص عمل للشباب في المناطق الريفية .
وقد تم تقديم شرح مبسط لفكرة المشروع القائمة على التغويز اللاهوائى حيث أنها عملية لا تحرق المخلفات الصلبة مباشرة بل تقوم بتكسير الجزيئات مع الحرارة وفصلها في غياب الهواء وبعد ذلك يعاد تكوينها لتشكيل الغازات وهى خليط من غازات الهيدروجين وأول اكسيد الكربون وبعض غازات الميثان والإيثيلين وثانى أكسيد الكربون ،والكربون الحيوى .
وأشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات أمام المشروعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع على المواطنين، لافتًا إلى أنه تم اختيار المكان وتخصيص الأرض بالتنسيق مع وزارة البيئة، ومشيرًا أن المشروع يعمل على تحويل المخلفات الصلبة والزراعية لإنتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي، كما أنه يوفر فرص العمل، وتجري حاليًا دراسة تنفيذ المشروع بقرية تونس السياحية.