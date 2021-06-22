شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع «التغويز اللاهوائى» صديق البيئة والمخلص الآمن للمخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتغويز اللاهوائى يتم لأول مرة في مصر، حيث أنه يقوم بتحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى كهرباء وسماد ويتم استخدام الغاز المتولد في تشغيل مولد الكهرباء ويتم ربط الكهرباء المنتجة على شبكة الكهرباء ،كما تعمل الوحدة على انتاج الكربون الحيوى الذي يعتبر من أحسن المخصبات الزراعية.

ويحول المشروع حوالى من ٢٥٪إلى ٣٠٪ من مدخلات النظام إلى كربون حيوى، مشيرةً إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على نطاق أوسع في باقى محافظات الجمهورية نظراً لكونه مشروع صغير لايستلزم استثمارات كبيرة، وسيساهم إصدار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة على تشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال.