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الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق تُعلن تنفيذ نظام «محفظة التذاكر» (تفاصيل)

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء، تنفيذ نظام «محفظة التذاكر»، حيث يمكن للمواطن شراءه من جميع محطات مترو الأنفاق.

وأوضحت الشركة، في منشور على الصفحة الرسمية لوزارة النقل المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الراكب يمكنه شراء مجموعة من التذاكر مشحونة على الكارت الذكي (سعر الكارت 25 جنيها لأول مرة).

وأضاف المنشور أن شحن المحفظة بأي مبلغ فئة (20 – 30 – 40..... 400 جنيه)، وأن الكارت لحامله (بدون اسم) يمكن استخدامه لأكثر من شخص، كما يمكن استعمال الكارت غير مرتبط بمدة محددة.

وتابع المنشور أنه يمكن شحن الكارت لعدة مرات في حالة عدم تلف الكارت، ويمكن شراء الكارت المشحون من جميع محطات المترو.

محفظة تذاكر مترو الأنفاق

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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