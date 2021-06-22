في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 13 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 13118 شخصًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 13038 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 80 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 939 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، بالإضافة إلى ضبط 276 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1878 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار الفيروس، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.