لتوزيع العمل.. انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

انعقدت الجمعية العمومية لنواب وقضاة محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى لتوزيع العمل الصيفي واختيار القضاة الجدد للالتحاق بالمحكمة.

وافتتحت الجمعية بالوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح نزال وقضاة المحكمة وشهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية ومعاونيهم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى إلى جواره في عليين.

وأثنى رئيس محكمة النقض على القضاة بالمحكمة فيما يبذلونه من جهد في إنجاز القضايا إبان العمل في العام القضائي المُنصرم رغم جائحة كورونا التي عصفت العالم أجمع "داعيا الله أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ورئيسها من كل مكروه وسوء".