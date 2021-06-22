تأهلا لـ"أولمبياد طوكيو".. الداخلية تُكرِّم لاعبين من اتحاد الشرطة الرياضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كرَّمت وزارة الداخلية، 2 من لاعبي اتحاد الشرطة الرياضي؛ لتأهلهما للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام بطوكيو 2021.

كما كرَّمت الوزارة النقيب ضياء الدين كمال جودة، ضابط بأكاديمية الشرطة، ولاعب المنتخب القومي للمصارعة، لحصوله على الميدالية الذهبية بالبطولة الأفريقية أوقيانوسيا بدولة تونس، واللاعب عبدالرحمن صلاح عرابي، لاعب المنتخب القومي للملاكمة، لحصوله على الميدالية الذهبية ببطولة ليتوانيا.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، إيمانًا برسالة الرياضة السامية وتقديرًا لما أظهره اللاعبان من تميز وقدرٍ عالٍ من المسئولية.