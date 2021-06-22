من "تيك توك" إلى سجن القناطر.. رحلة حنين حسام في 14 شهرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

داخل شقة سكنية بمنطقة الساحل شمال القاهرة، ألقت قوة أمنية من إدارة تنفيذ الأحكام القبض على فتاة الـ"تيك توك" حنين حسام تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة غيابيًا بسجنها 10 سنوات بقضية الاتجار بالبشر.

ويستعرض "الخليج 365" مسيرة الفتاة العشرينية خلال 14 شهرًا من الـ"تيك توك" إلى سجن القناطر في التقرير التالي..

بداية القضية: 23 أبريل 2020

أمرت النيابة العامة بحبس حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين؛ لاتهامهم بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشاء "حنين" وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

واتهمت النيابة حنين حسام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

محاكمة أمام الاقتصادية: 16 يونيو 2020

أحالت النيابة "حنين ومودة" إلى المحكمة الاقتصادية بجلسة 16 يونيو 2020، وذلك في القضية رقم 1087 لسنة 2020.

ونسبت نيابة الشؤون المالية والتجارية للمتهمة حنين حسام أنها في غضون عامي 2019، و2020: اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أعلنت عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات عن عقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء -إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" يلتقين فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

حُكم أول درجة (الحبس سنتين): 27 يوليو 2020

بعد قرابة شهر ونصف الشهر، قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم، و3 آخرين بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.

ودخلت حنين حسام ومودة الأدهم في نوبة بكاء وصراخ وانهيار داخل قفص الاتهام، عقب صدور الحكم، فيما تعرضت "مودة" لإغماءة داخل القفص.

حُكم بالتحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم: 18 أغسطس 2020

أيدت محكمة جنايات القاهرة في 18 أغسطس 2020 قرارًا بالتحفظ على أموال مودة الأدهم وحنين حسام؛ لاتهامهما في قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، ومنعهن من التصرف في أموالهما.

ورفضت المحكمة التظلم المقدم من محامي المتهمتين.

حُكم بتخفيف أحكام "حنين ومودة": 13 يناير 2021

في 17 أغسطس 2020، بدأت محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية جلسة 17 أغسطس المقبل، لنظر استئناف حنين حسام ومودة الأدهم، و3 آخرين على حبسهم، سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.

وبعد قرابة 5 أشهر من الجلسات، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية ببراءة حنين حسام، و2 آخرين من اتهامها بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح، وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.

وعن أسباب البراءة، قالت المحكمة إنه بدا لها أن العبارات التي وردت فيها جاءت صريحة وواضحة تعبر عن إرادتها الظاهرة بأنها ترغب في انضمام فتيات للعمل بموقع "لايكي" وحذرت من الخروج على التقاليد العامة أو الآداب العامة أو التعارف بشكل غير لائق وهو ما ورد بحديث المتهمة والتي طالعته المحكمة.

قضية جديدة (الاتجار بالبشر): 14 مارس 2021

بعد البراءة بقضية التحريض على الدعارة، أمرت نيابة شمال القاهرة بإحالة مودة الأدهم (محبوسة)، وحنين حسام (مخلى سبيلها)، و3 آخرين للجنايات بتهمة الاتجار بالبشر.

الجنايات تأمر بضبط حنين حسام: 18 أبريل 2021

مع استمرار حنين حسام في التغيب عن جلسات المحاكمة، أمرت المحكمة بسرعة ضبطها وإحضارها، وأجلت القضية لجلسة 18 مايو لسماع مرافعة الدفاع.

وانهارت المتهمة مودة الأدهم من البكاء بعد عرض الفيديوهات الخاصة بها، وأنكرت التهم المنسوبة إليها مستطردة: "والله ما استغليت الأطفال، مش ممكن أستغل الأطفال دي أبدًا، كما دخلت في حالة من البكاء الشديد داخل قفص الاتهام".

وتضمنت أحراز القضية التي أمرت المحكمة بتفريغها مجموعة من الصور الخاصة بمودة الأدهم، إضافة إلى فيديوهات خاصة بها وهي ترقص، ورسائل عبر الماسنجر مع شاب خليجي، لكنها أنكرت "مش أنا اللي في الفيديو".

حُكم بالسجن 10 سنوات لـ"حنين حسام": 20 يونيو 2021

بجلسة 20 يونيو، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حنين حسام بالسجن 10 سنوات غيابيًا، وقضت بالسجن 6 سنوات حضوريًا على مودة الأدهم، و3 آخرين، وغرامة 200 ألف جنيه لكل المتهمين في اتهامهم بالاتجار بالبشر.

القبض على حنين حسام وترحيلها لسجن القناطر: 22 يونيو 2021

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة الـ"تيك التوك" حنين حسام، اليوم الثلاثاء، تنفيذًا للحكم الصادر ضدها بقضية الاتجار بالبشر وترحيلها لقسم الساحل ثم لسجن القناطر.

وقال حسين البقار، محامي حنين حسام في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه تقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمة موكلته، وسيتم تحديد جلسة لاحقًا للمحاكمة.

وجاء القبض على حنين حسام بعد نشرها فيديو تناشد فيه الرئيس السيسي بالتدخل لإعادة محاكمتها والعفو عنها.

اقرأ أيضًا:

حنين حسام في ساحات المحاكم