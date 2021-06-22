أمن القاهرة يضبط عاطلين بحوزتهما كمية من البودر المخدر في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين، بحوزتهما كمية من مخدر البودر أثناء استقلالهما سيارة في منطقة المرج.

كشفت تحريات الاجهزة الأمنية أن شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بالقاهرة، ضبط أثناء استقلالهما سيارة أجرة وبحوزتهما كمية من البودر المخدر– هاتف محمول – مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.