استغل سابقة عمله بالمحل.. القبض على شقيقين لسرقتهما 170 توب قماش من محل بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، شقيقين سرقا مخزن أقمشة بمنطقة المقطم.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من مالك شركة أقمشة، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 170 توب قماش، من داخل مخزن ملكه كائن بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (شقيقين – مقيمان بالقاهرة، أحدهما عامل سابق لدى المبلغ)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبمواجهة المتهمين اعترف أحدهما بقيامه بعمل مفتاح مصطنع للمخزن إبان عمله طرف المبلغ (بأسلوب المغافلة)، واستعان بشقيقه في ارتكاب الواقعة باستخدام السيارة قيادته، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمخزن قام أحدهما باستئجاره بدائرة القسم.

وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.