بكري: وزير العدل يوافق على إقامة مكتب شهر عقاري بقريتَين بنجع حمادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على إقامة مكتب للشهر العقاري مشترك بين قريتَي أبوحزام وحمردوم بنجع حمادي.

وقال النائب مصطفى بكري، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه التقى الوزير في مكتبه صباح اليوم، وقدم له طلبًا باسمه وباسم عدد من نواب الدائرة الآخرين، وقد أصدر الوزير تعليماته لمساعد الوزير للشهر العقاري لعمل المعاينة اللازمة والعرض للتنفيذ.

وأوضح بكري أن وزير العدل وافق على قيام إحدى السيارات المجهزة من الوزارة بمهمة الشهر العقاري في تخليص مطالب أهالي البلدتَين ضمن خطة المحافظة لحين الانتهاء من إقامة مكتب الشهر العقاري بالمنطقة.

يُذكر أن نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، قررت تشكيل لجنة من الوزارة لزيارة قريتي أبوحزام وحمر دوم بنجع حمادي الأسبوع المقبل، ومعرفة احتياجتهما، وأصدرت تعليماتها بمعرفة احتياجات المواطنين ومطالبهم من المشروعات الصغيرة والخدمية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة النائبَ مصطفى بكري، الذي قدم لها طلبًا باسمه وأسماء النواب: هشام الشعيني وخالد خلف الله وفتحي قنديل وسيد المنوفي ومحمد كمال موسى.

وطلبت وزيرة الصناعة من اللجنة موافاتها بتقرير كامل الأسبوع المقبل والتنسيق مع اللواء محافظ قنا.

وكان النائب مصطفى بكري ومعه عدد من النواب والعمد والمشايخ قد زاروا أبوحزام، السبت الماضي؛ بهدف التواصل مع العائلات بعد أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها القرية.