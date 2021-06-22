لموظفي الحكومة.. 3 إجراءات لزيادة المرتبات سيبدأ تطبيقها خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أيام قليلة وتبدأ الحكومة تفعيل قراراتها بزيادات أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة من 3 إجراءات مهمة تشمل العلاوة السنوية، وزيادة الحد الأدنى للأجور في كل الدرجات الوظيفية، وزيادة الحافز الإضافي وذلك بدءا من مرتب شهر يوليو المقبل.

ويتضمن الإجراء الخاص بالعلاوة فيما يتعلق بالموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، منحهم علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وذلك بدءا من راتب يوليو المقبل.

بينما يتضمن فيما يخص موظفي الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، منحهم علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، ليبدأ التطبيق في يوليو المقبل.

الإجراء الثاني هو زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين من الخاضعين أو غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بدءا من أول يوليو المقبل بفئات مالية مقطوعة تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية للموظف والتي جاءت كالتالي:

- 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

- 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.

- 275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية.

- 325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.

- 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير.

- 375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.

- 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

الإجراء الثالث يتعلق برفع الحدود الدنيا لأجور الدرجات الوظيفية المختلفة بدءا من يوليو، وبالتالي إذا كانت هذه الحدود الدنيا الجديدة أعلى من قيمة المرتب بعد الزيادة الناتجة عن العلاوة والحافز الإضافي، فإن الموظف سيحصل على قيمة المرتب وفقا لهذه الحدود الدنيا وبالتالي الحصول على استفادة أكبر من الزيادة الناتجة عن البندين السابقين.

وتتمثل الحدود الدنيا الجديدة لأجور الدرجات الوظيفية المختلفة شهريا بعد موافقة مجلس الوزراء على رفعها في التالي:

- من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة.

- من 2200 إلى 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة.

- من 2400 إلى 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة.

- من 2600 إلى 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة.

- من 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية.

- من 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى.

- من 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام.

- من 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية.

- من 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.