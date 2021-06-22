أخبار مصر

رئيس هيئة الرقابة الإدرية: لأول مره دفعة جديدة تضم كوادر مدنية وعناصر نسائية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال اللواء حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الادرية، إنه ترسيخاً لمبادئ المساواة وتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة، بدأت الهيئة إجراءات ضم دفعة جديدة ولأول مرة تشهد ترشيح كوادر من القطاعات المدنية والسيدات والآنسات لينضموا جنباً الى جنب مع أعضاء الهيئة في خدمة الوطن.

وأضاف خلال كلمته بالندوة تثقيفية تحت عنوان "تطور دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية"، والتي تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ25 من يونيو1964 وتنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.​

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا