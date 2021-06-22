‫"تعليم النواب" تحذر من الغش في الثانوية: الوزارة لن تستطيع إحكام السيطرة على برامج التابلت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن أداء الامتحانات من خلال التابلت يواجه العديد من المشكلات المتعلقة بالغش؛ من خلال استعانة الطلاب ببعض التطبيقات التي تساعدهم في اختراق المنظومة.

وأضاف أباظة، في تصريح أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى خلال الامتحان التجريبي الذي طبقته الوزارة، لافتًا إلى أن الطلبة قد يلجؤون إلى تحميل برامج عبر "السوفت وير"، تسمح بمساعدتهم في ترجمة امتحانات اللغة الأجنبية، غيرها من الحيل الأخرى.

وأوضح عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن الغش من خلال تطبيق الواتس آب يمثل مشكلة كبيرة أيضًا؛ خصوصاً أن الوزارة لن تستطيع إحكام السيطرة على البرامج الموجودة على التابلت، فضلًا عن الغش من خلال الموبايل.

وأشار أباظة إلى أنه ليس لديه وقائع ملموسة بشأن استخدام تلك الطرق في الغش؛ ولكنها أسئلة مشروعة تبحث عن إجابات، على حد قوله، منتقدًا حالات الغش التي ظهرت خلال الامتحان التجريبي، قائلًا: شاهدنا امتحانًا تكافليًّا؛ إذ يقوم الطلبة بمساعدة بعضهم بعضًا.

وحذر عضو لجنة التعليم من ظهور الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، حيث سيؤدي ذلك إلى فقدان العدالة وانعدام تكافؤ الفرص بين الطلبة، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لتطوير منظومة التعليم، بدعم من القيادة السياسية.