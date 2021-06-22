التعليم تحدد آلية تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب بالصفوف الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم سداد المصروفات الدراسية للطلاب بالصفوف الأولى من العام الدراسي على حساب صندوق تطوير وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية ويكون إيصال السداد يشمل مسوغات قبول الملف.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الاولى من العام الدراسي 2020/2021 وتحقيقا لانضباط منظومة العمل المالي من حيث الالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة وتعظيم منافع الأغراض المخصصة من أجلها.

وأكدت الوزارة أن وزير التعليم وافق على العمل بالقرار الوزاري رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر 2020 الصادر، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2020/2021، بذات الفئات والضوابط المنصوص عليها بالقرار، وذلك للطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول برياض الاطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2021/2022.

كما وجهت الوزارة، بسداد مصروفات تلك الصفوف مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب مع مراعاة الفئات المستثناه طبقا للقرار الوزاري سالف الذكر، والعمل بالقرار الوزاري المذكور بالبند 1 وبذات الفئات وضوابط القرار بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي بنوعيه من حيث ارتباط سداد المصروفات بقبول ملفات الطلاب وكذا مراعاة الفئات المستثناه بموجب القرار.

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