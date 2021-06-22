وجبة لكل طالب.. الأزهر: بدء الدراسة بمدرسة الإمام الطيب لتحفيظ القرآن هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وافق الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، على بدء الدراسة بمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده، يوم الأحد الرابع من يوليو المقبل، تحت إشراف الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين.

وأوضحت الدكتور نهلة الصعيدي، أن افتتاح المدرسة يأتي انطلاقًا من اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، باستعادة دور الأزهر المرجعي، وتقوية أواصر التواصل الفكري والدعوي والاجتماعي مع الطلاب الوافدين من جميع دول العالم، وحمايتهم من التطرف والإرهاب، وعدم تركهم لمن يعبثون بعقولهم وأفكارهم، أو استقطابهم من بعض التيارات المتطرفة.

وأشارت إلى أنه هناك عدة أمور لضمان نجاح العمل بالمدرسة، وهي:

1- بدء الدراسة المباشرة والعمل بالمدرسة للطلاب الوافدين المقيدين بإحدى الجهات الدراسية بداية من يوم الأحد الموافق 4/7/2021م (فصول للبنين وأخرى للفتيات).

2- يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الكمامات لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتباعد بين الدارسين في الفصول، وتوزيع المطهرات والمنظفات للحفاظ على سلامة الجميع.

3- يتم تأجيل قبول الطلاب المصريين المتقدمين والراغبين في الالتحاق بالمدرسة.

4- تبدأ المدرسة أولًا بالفصول المباشرة على أن يبدأ التعلم الافتراضي (التعلم عن بعد) فور استقرار الفصول وانتظام حضور الطلاب المباشر بالمدرسة.

5- جميع فصول المدرسة في البداية تكون بمعاهد البعوث الإسلامية بشارع أحمد سعيد أمام جوازات البعوث؛ ثم يبدأ التوسع في افتتاح فصول جديدة بأماكن أخرى (مدن البعوث – جامعة الأزهر - معهد البعوث الابتدائي ... في إطار التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الرئيسة) وفقًا لإقبال الطلاب على المدرسة.

6- تبدأ الدراسة للطلاب الوافدين المتقدمين من داخل مصر أولًا، ثم تبدأ الدراسة مع الطلاب المتقدمين من خارج مصر في مرحلة تالية لها مباشرة من خلال الفصول الافتراضية التفاعلية عن بعد.

7- يتم الاستعانة بمجموعة من أساتذة جامعة الأزهر والعلماء من أصحاب السند العالي في القراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

8- يتم عمل استمارات حضور وانصراف للطلاب الوافدين، وكذلك استمارات تقويم مستواهم بصورة يومية (كروت متابعة) ومدى تقدمهم في الحفظ والمراجعة.

9- يتم صرف وجبة غذاء لكل طالب من غير قاطني مدن البعوث الإسلامية.

10- التقديم متاح في أي وقت لكل الراغبين في حفظ القرآن الكريم وتجويده على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط www.azhar.eg/school.

11- يحق لكل طالب وافد الالتحاق بالمدرسة والانتظام في الدراسة سواء سجل بياناته عبر بوابة الأزهر أم لا.

12- لا بد من إحضار جواز السفر أو ما يفيد إثبات شخصية الطالب.

13- على كل طالب وطالبة الحضور بالمصحف.

كان مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ‏والأجانب، أعلن بداية انطلاقة جديدة لـ "مدرسة الإمام الطيب"؛ دراسة حرة مجانية لحفظ القرآن الكريم ‏وعلومه وضبط التلاوة للطلاب الوافدين، ومساعدتهم في تعلم النطق الصحيح لآيات القرآن الكريم، ‏وتعليم التجويد وأحكام التلاوة، من خلال تقسيمهم مستويات بحسب الحفظ، مما يُتيح لكل وافد اختيار ‏المستوى الذي يناسبه.‏

‏ وأوضح الأزهر في بيان له، الأحد، أنه سيتم فتح فصول جديدة للمدرسة في معاهد البعوث الإسلامية (ابتدائي- إعدادي - ثانوي)، ومعاهد ‏الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومدن البعوث الإسلامية، وجامعة الأزهر؛ وذلك في ضوء ‏التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الشريف، وفقًا لإقبال الطلاب الوافدين على المدرسة.

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