شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الأنبا مكاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية.

تسلم البابا نسخة من رسالة الماجستير في علم تاريخ الليتورجيا، التي أعدها مكاري، بعنوان «القراءات الكنسية الليتورجية خلال الصوم الاربعيني المقدس ما بين المخطوطات الصعيدية والبحيرية».

ومن المنتظر أن يناقش نيافة الأنبا مكاري رسالة الماجستير في الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس قريبًا.