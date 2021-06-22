شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق بمنزل في العدوه بالمنيا.. تسرب غاز البوتاجاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اندلع حريق بمنزل داخل قرية صفانية بمركز العدوة، شمال المنيا، نتيجة تسرب غاز البوتاجاز.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بمنزل ملك «س. ع. ا» موظف بالمعاش، مقيم بقرية صفانية بمركز العدوة، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز.

انتقل فريق الحماية المدنية وتم إخماد الحريق، وقد تسبب في إصابة طالب، بإصابات سطحية، وتلفيات بالمنزل.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.