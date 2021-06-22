شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تعلن إجراء ١٠ حالات قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد محمد فرج أستاذ القلب والقسطرة بكلية الطب جامعة الزقازيق، بإجراء ١٠حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، تحت إشراف أطباء القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ومدير المستشفي، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للإنتهاء من قوائم الإنتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٤٥٥ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة والقسطرة بالمديرية، ومدير المستشفي، وأستاذ القلب والقسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.