شكرا لقرائتكم خبر عن «فرنسيس فقير وراء جدران الفاتيكان».. كتاب جديد يستعرض حياة البابا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم اللجنة الأسقفية للإعلام، بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ندوة خلال حفل توقيع كتاب «فرنسيس فقير وراء جدران الفاتيكان»، للكاتب والمؤلف والمحلل السياسي إميل أمين.

‏تعقد الندوة في السادسة من مساء يوم الجمعة، الموافق ٢٥ يونيو، بقاعة الينبوع بدير الآباء الفرنسيسكان بالمقطم.

ويرصد الكتاب ثورة البابا فرنسيس على الكراهية والأحقاد، على الجدران العالية التي تفصل البشر عن بعضهم البعض، على الاقتصاد الإقصائي الذي يهمش المستضعفين في الأرض فعلى أولئك الذين يرون في الحياة صفقة مادية، واعتبروا الأرض دار مقر إلى الأبد، وعلى الذين يسخرون الأديان لتضع العقبات من أجل الافتراق لا الاتفاق.