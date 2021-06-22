شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام بني سويف» تفوز بالمركز الثاني في مبادرة «كابوس التنمر السيبراني» بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت كلية الإعلام بالملتقى الطلابى الثالث لكلية الاتصال جامعة القاسمية بدولة الإمارات ببحوث ومبادرات طلابية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية حيث جاءت مبادرة «كابوس» عن مناهضة التحرش الجنسي بالأطفال وذلك تحت إشراف الدكتورة نهى التلاوى المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان ومبادرة «دوار» والتى تسعى لتصحيح النظرة المجتمعية للفتيات الكفيفات بإشراف الدكتورة منة دياب المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون والتى أشرفت أيضا على البحث الطلابى المقدم تحت عنوان «التمر السيبراني عبر تقنيات التعليم عن بعد :دراسة كيفية بالتطبيق على عينة من شباب الجامعات المصري» حيث حققت كلية الإعلام على المركز الثانى في البحوث الطلابية بجائزة مالية قدرها ٧٠٠٠ درهم.

ياتى ذلك برعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف والدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام وإشراف الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة