شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يزور أولى فعاليات دورة «شباب الميديا الكاثوليكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية صباح اليوم الثلاثاء، الموافق الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري، أولى فاعليات الدورة التدريبية "شباب الميديا الكاثوليكية" والمعروفة بأسم "CYM"، وذلك تشجيعًا لأبناء الكنيسة من المتدربين على تحقيق أكبر إستفادة من الدورة المقدمة.

أعرب الأنبا باخوم ‏عن مدى سعادته بمثل تلك المجهودات التي تعمل على تنشئة سليمة في الكثير من النواحي لأبناء الكنيسة الكاثوليكية، وكذا تعميق روح الإنتماء لديهم هذا وبحضور الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا للتنمية التابع للإيبارشية البطريركية.

تهدف الدورة التدريبية لتعليم وتدريب عدد من أبناء الكنيسة الكاثوليكية بالقاهرة، مهارات الحاسب الآلي والتي تتمثل في برامج "Microsoft Office"، كذا بالإضافة إلى مهارات حياتية تعمل على تكوين شخصية المتدرب إيضًا معرفة المؤسسات المختلفة للكنيسة الكاثوليكية بمصر.

يستهدف البرنامج التدريبي المتدربيبن من المراحل الدراسية الإعدادية والثانوية حيث يمتد لفترة شهرين، مقسمة على مرحلتين أولًا تدريب لعدد 40 متدرب ثم المرحلة الثانية، وهي فترة تدريب عملي، يتم فيها إختيار عدد 15 متدرب للعمل بشكل فعلي داخل أحدي أقسام المكتب الإعلامي الكاثوليكي، ولمدة شهر تحت إشراف من مسؤولي القطاعات المختلفة بالمكتب الإعلامي بالقاهرة.