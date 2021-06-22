شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المنيا : فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور صفوت جارح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية السبت المقبل، داخل 9 إدارات تعليمية، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

كان المحافظ اللواء أسامة القاضي، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية مساء الاثنين، للعام الدراسي 2020 /2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، ان عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 101680 طالباً، حضر منهم 99001 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77050 طالباً، بنسبة نجاح 77.5%.