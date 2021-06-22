شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصرى اليوم» نتيجة الشهادة الاعدادية في الوادى الجديد من خلال هذا الرابط

https://drive.google.com/file/d/1z3HF6deO9wyMA1kXJFnBLbjgJMgB92RY/view

كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتمد صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ بحضور الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت ٩٩.٤٦%، حيث تقدم للإمتحانات ٤٦٠٥ طالب من إجمالي ٤٦١٩ طالب مقيد

وبلغ عدد الطلاب الناجحين ٤٥٩٤ طالب و١٩ طالب متغيب.

وصرح المحافظ أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية بلغ ٥٥ طالب وطالبة على مستوى المحافظة، مقدمًا التهنئة لهم ولجميع الناجحين، ومتمنيًاَ لهم التوفيق بالمراحل التعليمية القادمة.