شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: جهود مكثفة لتطعيم المواطنين في الكنائس والمصانع بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالمحافظة، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح.

وأكد وكيل وزارة الصحة قيام الفرق المتحركة التابعة للإدارات الصحية، بالاستمرار في تطعيم المواطنين بالكنائس ودور المناسبات والمنازل، والعاملين بالمنشآت الصناعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلقاح كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين تيسيراً عليهم من مشقة السفر، والتاكيد على قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.



وأكد وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.