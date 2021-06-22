شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم : جارى تنفيذ مشروع تحويل المخلفات لطاقة بقرية «تونس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن مشروع تحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا جاء نتيجة للتعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة البيئة ويعد رسالة مهمة للتأكيد على الدور المهم للوزارة في الحفاظ على البيئة، والعمل على إنجاز المشروعات الاستثمارية الكبرى، خلال الفترة الماضية .

وأضاف محافظ الفيوم أن اختيار الموقع السليم لتنفيذ المشروعات البيئية يعد من وسائل النجاح، بعد المراجعة مع وزارة البيئة، كما تعمل المحافظة لتذليل العقبات أمام المشروعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أن مشروع التغويز اللاهوائي لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية لانتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي، فضلاً عن توفير فرص العمل، ويقوم المشروع على تدوير كافة المخلفات الصلبة والزراعية عدا الحديد والزجاج، لانتاج سماد وطاقة مشيراً إلى أنه يجري دراسة تنفيذ المشروع بقرية تونس السياحية.

وأوضح محافظ الفيوم أن المشروع نموذج إيجابي لكيفية إدارة الدولة لملفاتها من خلال العمل التشاركي بين مؤسساتها من جانب والدول المانحة من جانب آخر، فضلاً عن كونه أحد محاور التنمية بالقطاع البيئي، له أهدافه وفوائده، ومردوده الاقتصادي، كما قدم المحافظ شكره لوزيرة البيئة وسفير الاتحاد الأوروبي وممثلي الجهات المشاركة والحضور.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول نموذج في مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا، وذلك بحضور السيد كرستيان بيرجر سفير الإتحاد الأوروبى والدكتور عمرو عبدالمجيد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا «سيدارى»، والدكتور مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، والدكتور على أبوسنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات .

