شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم مطروح يشيد بجهود «جاتو» فى تنظيم أعمال الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء ٢٢ يونيو ٢٠٢١ مع اسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام والعاملين بالادارات التابعة بمكتب التعليم المجتمعي في ديوان عام المديرية.

في بداية الاجتماع رحب جاتو بوكيل الوزارة موضحا أنه أرسي عمل مؤسسي حقيقي يشهد تنسيقا متميزا بين كافة الإدارات والأقسام الفنية والإدارية.

وخلال الاجتماع قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لاسماعيل جاتو مدير عام التعليم ولكافة العاملين أعضاء الإدارات التابعة تقديراً للمجهودات المخلصة على مدار أعمال امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية وتحليهم دوماً بالجدية والالتزام والاخلاص والتفاني في العمل والالتزام المهني والمصداقية وتقدير المسئولية الملقاة على عاتقهم وتتويج ذلك بتحقيق عملية امتحانية جيدة.

وأكد سلامة أن إشادة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بانضباط العملية الامتحانية تعتبر وساما على صدور كافة العاملين بتعليم مطروح مؤكدا أن ذلك سيكون منهاجا قويما ونبراسا مضيئا يسير على هديه تعليم مطروح لمواصلة التميز والاجادة على مدار السنة الدراسية.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بقوله شكرا جزيلا لمجهوداتكم المثمرة وعطاءاتكم الزاخرة خلال المرحلة الماضية والتي كانت لها عظيم الأثر في إشادة قائد الأقليم بانضباط امتحانات النقل والشهادة الاعدادية.