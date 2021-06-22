شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة.. «التموين» ترفع الحد الأدنى لاستخراج البطاقات لـ2400 جنيه أول يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، أول يوليو المقبل، زيادة الحد الأدنى للدخل الشهرى لاستخراج بطاقات التموين الجديدة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية إلى 2400 جنيه بدلا من 1500 جنيه، إذ يحق للشخص الذي يتقاضى دخلا شهريا 2400 جنيه أو أقل أن يستخرج بطاقة تموين له بحد أقصى أربعة أفراد في البطاقة، وكذلك لمن يتقاضى معاش حتى 1500 حنيه اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل أول يوليوـ بينما يتم حاليا استخراج البطاقات للفئات الأولى بالرعاية لمن يحصل على دخل شهرى حتى 1500 فقط ومعاش حتى 1200 جنيه، وأنه في بداية الشهر المقبل سيتم زيادة الحد الأدنى للدخل والمعاش بهدف التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وإتاحة استخراج البطاقات للفئات الأكثر احتياجا.

وجددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التأكيد على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، خلال تقدمهم بطلبات بهدف الحصول على الخدمات من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية بضرورة توخى الحذر خلال تسجيل البيانات والحرص على دقة المعلومات التي يقوم المواطن بتسجيلها إلكترونى خاصة فيما يتعلق بإضافة المواليد الجديدة أو استخراج البطاقات أو إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهى غير المقيدة على أي بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة، وأنه في حال إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيا وأيضا المساءلة القانونية بالإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.

ويتم استخراج بطاقات التموين للفئات المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك القُصّر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، بالإضافة إلى استخراج بطاقات للعمالة الموسمية المؤقتة، والعاملين بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيين والحرفيين من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلين ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعى ودخل شهرى بحد أقصى 2400 جنيه شهريا وأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصى 1500 جنيه، والعاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصى 2400 جنيه.

كما أتاحت الوزارة، خدمة جديدة من خلال بوابة مصر الرقمية، وهى توصيل بطاقات التموين إلى المنازل «ديليفرى»، حيث يقوم صاحب الطلب باختيار خدمة توصيل البطاقة إلى المنازل مقابل رسوم بـ23.5 جنيه سواء بالنسبة لاستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد، وأيضا البطاقات الجديدة لمن ليست له بطاقة وفقا للشروط، وأنه بمجرد الانتهاء من طباعة البطاقة بعد التأكد من صحة بيانات صاحب الطلب يتم توصيل البطاقة إلى صاحبها.

وتواصل وزارة التموين في استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع «دعم مصر» لأصحاب بطاقات المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وذلك في إطار الحرص على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر، وأن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع «دعم مصر» لن يضر أي مواطن أو مستفيد من منظومة السلع التموينية، ولكنه سيحرم المواطن نفسه من بعض المميزات وهى إتاحة الحصول على الخدمات التموينية إلكترونيا، مثل: استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وكذلك تغيير المحافظة لأخرى أو إضافة مواليد أو الاستعلام عن الرصيد «، وأنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع»دعم مصر«وكتابة رقم المحمول فإنه تتم مراجعة الرقم مع الجهات المعنية في الحال، للتأكد من أن الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركات المِحمول أو باسم أحد أفراد الأسرة المقيدين على نفس البطاقة، وأنه في حالة تبين أن الرقم صحيح يتم تسجيله فورا لصاحب البطاقة.