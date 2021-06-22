شكرا لقرائتكم خبر عن 562 طالبًا وطالبة يتغيبون عن امتحان الثانوية في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بحضور 7200 طالب وطالبة امتحان التاريخ للشعبة الأدبية، وتغيب 562 طالبًا وطالبًا من إجمالي عدد الطلاب 7762 طالبًا وطالبة بنسبة حضور ٩٣%.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إلى أن الطلاب سوف يستكملون امتحاناتهم على التابلت من المنزل، وفق الجدول المعلن.

وناشد «الديب» الطلاب ضرورة الاستفادة من تلك الامتحانات التجريبية حتى يستطيعوا معرفة طرق الإجابة على الامتحانات النهائية، مشيرًا إلى أن الامتحان هو نموذج محاكاة لامتحان نهاية العام الدراسي.

562 طالب وطالبة يتغيبون عن امتحان الثانوية بالبحيرة

562 طالب وطالبة يتغيبون عن امتحان الثانوية بالبحيرة

562 طالب وطالبة يتغيبون عن امتحان الثانوية بالبحيرة