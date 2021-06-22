شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: اتخذنا كل الإجراءات الاحترازية لانطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة اليوم الثلاثاء، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب للحفاظ على صحة المواطنين.

ولفتت «عبدالدايم» إلى أن كل الفعاليات الثقافية وآخرها مهرجان الإسماعيلية، تم بنجاح وتمت بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة الثقافة، مضيفًا أن «هذه الدورة من خلال المنصة نقدر نقدم النشاط الثقافي كله مع الاهتمام بنشاط الأطفال، ولنجاح المعرض واستمراره اضطرينا تحديد أعداد المشاركين في الفعاليات».

وأضافت أن المعرض دا حدث هام على مستوى مصر والعالم، وفي قرارات صدرت لابد من تمسكنا بها.