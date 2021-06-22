شكرا لقرائتكم خبر عن حادث قطار محطة مصر في الإسكندرية (القصة الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح الثلاثاء تقريباً، كانت الاسكندرية على موعد فاجعة جديدة لمسلسل تصادم قطارات السكك الحديدية، حيث استقبلت قطارات محطة مصر حادث تصادم بين جرار إحدى العربات الأخيرة بقطار آخر أسفر عن اصابة 45 شخصاً حسب بيان مديرية الشؤون الصحية في الاسكندرية، ليضاف إلى حلقات مسلسل تصادم القطارات.

وأنهى خبراء الأدلة الجنئاية، لمعاينة مسرح حادث قطار محطة مصر في الإسكندرية، وذلك انفاذاً لقرار النيابة العامة تمهيدا لوضع تقرير رسمي يبين أسباب حادث قطار محطة مصر في الإسكندرية وملابساته وتحديد المسؤولين عنه.

وكانت النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، بدأت التحقيق في الواقعة وأمر المحامى العام بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة فنية من خبراء هيئة السكة الحديد في الإسكندرية لمعاينة حادث قطار محطة مصر في الإسكندرية ووضع تقرير يبين مسؤوليات وأسباب ووقوعه فضلاً عن ندب خبراء الأدلة الجنائية.

وعلمت «المصرى اليوم»، أنه تم التحفظ على السائق ومساعده واستدعاء مسئولي محطة السكة الحديد في الإسكندرية إلى سراى النيابة للتحقيق معهم وأمر المحامى العام باستعجال تقارير المستشفى الخاصة بالمصابين.

وفى سياق متصل توجه فريق من النيابة العامة إلى مستشفيات شرق المدينة وجمال حماده والرئيسى الجامعى، المحجوز بها المصابين، لسؤال المصابين وشهود الواقعة والاطلاع على التقارير الطبية.

وقال الدكتور سعيد مأمون السقعان وكيل وزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، من موقع حادث قطار محطة مصر في الإسكندرية، أن اجمالى المصابين جراء الحادث ارتفع إلى 45 شخصاً جرى تسكينهم على 3 مستشفيات بواقع 5 مصابين في مستشفى شرق المدينة «جيهان» في سيدى بشر و7 في المستشفى الرئيسى الجامعى، والباقى في مستشفى جمال حماده باعتبارها الأقرب لموقع الحادث.

وأشار إلى أن الإصابات كلها بسيطه ما بين جروح وكدمات وكسور وردود، وأن جميع الحالات تلقى رعاية طبية ومستقرة متوقعا ان يتم خروج معظمهم لتحسن حالتهم.

وأوضح أنه فور وقوع حادث قطار محطة مصر في الإسكندرية تم عقد غرفة عمليات بمقر المديرية وربطها بالمستشفيات الثلاثة وإعداد تقارير على مدار الساعة لرفعها لوزارة الصحة والسكان.

فيما أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الاسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الاخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الاخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات ونتج عن ذلك إصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الاسكندرية ولم تتأثر حركة مسير القطارات وتم إيقاف عن العمل كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدمة الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل إحتياطياً وتحويلهم للنيابة العامة.

وقال مصدر طبى في مستشفى شرق المدينة «جيهان» بالاسكندرية، أن المستشفى استقبل 5 مصابين من ضحايا حادث تصادم قطار محطة مصر في الاسكندرية، موضحاً أن التوصيف الطبي للحالات يؤكد أن الإصابات بسيطة وتعتبر جميعها كسور وردود وجروح.

وقالت مصادر مطلعة ان حادث قطار محطة مصر في الإسكندرية وقعت في تمام التاسعة والنصف بالاسكندرية، وأن قطار الركاب كان متوقف، واصطدم الجرار بالعربات الأخيرة من الخلف مما أدى إلى تهشم آخر عربتين.

من جانبه قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حادث تصادم قطار الإسكندرية حدث نتيجة تصادم جرار من الخلف في القطار المميز رقم 12 ولم يسفر عن وفيات، ووقعت بعض الإصابات البسيطة وتم نقلها إلى مستشفيي جمال حماده وشرق المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة عن أنه فور وقوع حادث تصادم قطار محطة مصر في الاسكندرية، صباح الثلاثاء، تم الدفع بـ ٢٧ سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (جمال حمادة المركزي، وشرق المدينة).

وأوضحت أنه تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.