شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر إعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 52 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ منذ قليل، مؤتمر إعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الاستثنائية الـ52.
يقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو.
حضر المؤتمر الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وأحمد إبراهيم، نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين.