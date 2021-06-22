انطلاق مؤتمر إعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 52 (فيديو)

حضر المؤتمر الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وأحمد إبراهيم، نائب رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012