شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: ارتفاع مصابي حادث قطار محطة مصر لـ45 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان في الاسكندرية، ارتفاع عدد إصابات قطار محطة مصر في الاسكندرية، إلى 45 مصاباً.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه جرى تحويل 5 مصابين لمستشفى شرق المدينة (جيهان)، و7 للمستشفى الرئيسى الجامعى، والباقى لمستشفى جمال حمادة.

وأشار إلى أن إصابات حادث قطار محطة مصر في الإسكندرية كلها بسيطة ما بين جروح وكدمات وكسور وردود، وأن جميع الحالات تلقى رعاية طبية ومستقرة متوقعا أن يتم خروج معظمهم مع نهاية اليوم.

وأوضح أنه فور وقوع حادث قطار محطة مصر في الإسكندرية تم عقد غرفة عمليات بمقر المديرية وربطها بالمستشفيات الثلاثة وإعداد تقارير على مدار الساعة لرفعها لوزارة الصحة والسكان.

وكانت هيئة السكك الحديدية أعلنت أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الاسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات ونتج عن ذلك اصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الاسكندرية ولم تتأثر حركة مسير القطارات وتم إيقاف كل من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدمة الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل عن العمل احتياطياً وتحويلهم للنيابة العامة.