شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين سيدتين داخل طائرة.. و«مصر للطيران» ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مشاجرة عنيفة بين سيدتين داخل طائرة برحلة على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران، وهو الأمر الذي نفته الأخيرة في بيان رسمي له.

وجاء في بيان مصر للطيران: «تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة بين سيدتين على متن إحدي الطائرات وتدخل أمن الرحلة لفضها وتم الزعم بأن هذه الواقعة تمت على متن إحدي رحلات مصرللطيران».

وتابعت الشركة: «تؤكد مصرللطيران أنه بمراجعة هذا الفيديو والتحقق من صحة الواقعة تبين أنها ليس لها علاقة بمصرللطيران مطلقا حيث أنها تمت على متن إحدي شركات الطيران غير مصرية في احدي رحلاتها وتم نشر الفيديو منذ أكثر من شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي».



وأضافت: «تهيب الشركة الوطنية مصرللطيران برواد مواقع التواصل الاجتماعي التأكد من صحة أي محتوي أو مضمون منشور عن مصرللطيران والتحقق من صحته وتبعيته لها من قبل المصادر الرسمية بوزارة الطيران المدني ومصرللطيران قبل تداوله لمنع إثارة الرأي العام وحفاظا على صورة الناقل الوطني أمام عملائه في مختلف أنحاء العالم».