شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى شرق المدينة يستقبل 5 مصابين من حادث قطار الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر طبي في مستشفى شرق المدينة «جيهان» بالاسكندرية، أن المستشفى استقبل 5 مصابين من ضحايا حادث تصادم قطار محطة مصر في الاسكندرية نتيجة اصطدام جرار بعربات أخيرة من الخلف بأحد قطارات المحطة اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر لـ«المصرى اليوم»، أن التوصيف الطبى للحالات يؤكد أن الاصابات بسيطة وتعتبر جميعها كسور وردود وجروح.

وقالت مصادر مطلعة ان الحادثة وقعت في تمام التاسعة والنصف بالاسكندرية، وأن قطار الركاب كان متوقف، واصطدم الجرار بالعربات الأخيرة من الخلف مما أدى إلى تهشم آخر عربتين.

من جانبه قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن حادث تصادم قطار الإسكندرية حدث نتيجة تصادم جرار من الخلف في القطار المميز رقم 12 ولم يسفر عن وفيات، ووقعت بعض الإصابات البسيطة وتم نقلها إلى مستشفيي جمال حماده وشرق المدينة.

فيما أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الاسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الاخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الاخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات

ونتج عن ذلك اصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الاسكندرية ولم تتأثر حركة مسير القطارات وتم إيقاف عن العمل كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدمة الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل إحتياطياً وتحويلهم للنيابة العامة.