شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الوادي الجديد توافق على إنشاء مكتب العلاقات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، إن مجلس الجامعة وافق على إنشاء مكتب العلاقات الدولية بالجامعة للمساهمة فى أن تصبح الجامعة مؤسسة متميزة على المستوى الإقليمي والدولي فى مجال البحث العلمي والتعاون المشترك مع مختلف الجامعات.

وأضاف طنطاوى، ان مكتب العلاقات الدولية بجامعة الوادى الجديد يهدف إلى تفعيل وتنشيط عملية التبادل العلمي بين مجتمع الجامعة والدول المتقدمة فى المجالات العلمية بالإضافة الى المساهمة فى دفع عجلة النشر العلمي فى دوريات عملية متميزة.

من جانبه، قال الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن مكتب العلاقات الدولية بالجامعة كيانا خدميا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة ويرتبط المكتب بمكاتب العلاقات الدولية بالجامعات عن طريق منسق العلاقات الدولية، ويعد المكتب آداة لتطوير كافة الخدمات الاكاديمية بالجامعة والإرتقاء بها لأفضل المستويات ولتعظيم الإستفادة المنعكس مردودها على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بمرحلة التعليم الجامعي ومرحلة الدراسات العليا للعاملين بالجامعة .