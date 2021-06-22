شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. بدء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، فى تنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلاً من الوقود وذلك فى إطار مشروعات الغاز التى تم إنشاءها بالمحافظة فى إطار توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز .

واعلنت المحافظة فى بيان اليوم الثلاثاء، عن تحويل سيارة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للعمل بالغاز الطبيعي كأول سيارة حكومية يتم تحويلها، وذلك في إطار مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمحافظة وضمن خطه تحويل السيارات الحكومية بالمحافظة للعمل بالغاز الطبيعي لترشيد الإنفاق.