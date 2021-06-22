شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.46٪ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، صباح اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ بحضور الدكتور جمال حسن مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت ٩٩.٤٦ ٪ ، حيث تقدم للامتحانات ٤٦٠٥ طالب من إجمالي ٤٦١٩ طالب مقيد وبلغ عدد الطلاب الناجحين ٤٥٩٤ طالب و ١٩ طالب متغيب.

وصرح المحافظ بأن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية بلغ ٥٥ طالب وطالبة على مستوى المحافظة، مقدماً التهنئة لهم ولجميع الناجحين، ومتمنياََ لهم التوفيق بالمراحل التعليمية القادمة.