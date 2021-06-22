الثانوية العامة 2021.. شوقي لمصراوي: نحذر الطلاب من جروبات الغش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

حذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة من الوقوع في فخ التعامل مع جروبات الغش وتسريب الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت بعض من جروبات الغش، على مواقع التواصل الاجتماعي، في الترويج لفكرة تسريب الامتحانات، بمقابل مبالغ مادية كبيرة، بدعوى تسريب الامتحان.

وقال وزير التربية والتعليم، لمصراوي، إن هذه جروبات "نصب"، تنصب على الطلاب، مؤكدا صعوبة أن يتم تسريب الامتحانات أو الغش هذا العام.

و أضاف شوقي، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مؤمنة على أعلى مستوى، وأنه سيشارك في تأمين الامتحانات جهات حكومية أخرى.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم تطبيق قانون الغش على الطلاب، حال محاولة ذلك.

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