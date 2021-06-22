يُطبق على هؤلاء فقط.. الكشف عن معلومات جديدة بشان النظام لتعليم الجامعي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، تفاصيل النظام الدراسي الجديد للتعليم الجامعي، وأن العام المقبل يشهد نظام الساعات المعتمدة طبقا للمادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وأوضح نجم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، على الفضائية المصرية، أن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، يُتيح للطالب المصري، بأن يتخرج من الكليات النظرية أو العلوم الإنسانية بنحو 3 سنوات كحد أدنى بدون مصروفات إضافية كما يتردد.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن هذا النظام يطبق على الطلاب الجدد فقط خلال العام المقبل، ولا يطبق على الطلاب الحاليين في سنة ثانية متابعا: ـ(اللي دخل على لائحة هيتخرج عليها)-

وأضاف أن النظام الجديد أو الساعات المعتمدة، يواكب التطور في النظم التعليمية العالمية، بالتزامن مع الدخول في شراكة مع جامعات أجنبية، حيث إن هناك فروع لجامعات أجنبية تقام حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، ولا يصح أن نعمل على 4 سنوات وهم على 3 سنوات، منعا لحدوث فجوة، بجانب المزايا الاقتصادية منها: توفير عام على الطالب وتوفير مصروفات أخرى.

وأشار إلى أن هذا النظام مطبق في دول أوروبا، حيث تسمح لطلابها بالحصول على شهادة البكالوريوس خلال 3 سنوات في الكليات النظري، و4 سنوات لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، لافتا إلى أن هناك مزايا وفلسفة ومنها: مواكبة التطور في النظم التعليمية عالميا ومنها أوروبا.

ودعا نجم، الكليات والجامعات المصرية إلى تعديل لوائحها لتتواكب مع هذا التعديل في المادة 79 وتوابعها من أجل مواكبة التطور التكنولوجي، متابعا: "بنقول حد أدنى 3 سنوات.. وبعدين إفرض إمكانية الطالب أن يخلص الكلية في 4 سنوات محدش هيلومه.. فده متاح وده متاح أمام الطالب وليس هناك إجبار على الانتهاء من الكلية في 3 سنوات.. ومتوقع أن يحقق 30% فقط من الطلاب الـ3 سنوات حد أدنى لأنه يحتاج لنوع شديد من الجد والاجتهاد.

وأكد رئيس جامعة حلوان، عدم إضافة أية مصروفات على الطلاب في النظام الجديد، بل على العكس نحن نوفر على الطلاب المصروفات وسنة زيادة، حيث يسدد الطلاب مصروفات 3 سنوات بدلا من 4 سنوات.