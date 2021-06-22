"السبكي" يعلن التعاون مع شركة فيليبس العالمية لرقمنة الخدمات الصحية بالتأمين الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بدء إدخال تقنية الديجيتال باثولوجي (التشخيص الرقمي للأورام السرطانية وتحليل الأنسجة) وإنشاء مراكز متخصصة لها بمستشفيات الهيئة في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، بالتعاون مع شركة رويال فيليبس الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الصحية، بداية من الشهر القادم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد السبكي مع الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا فينشينزو فينتريشيلي، على هامش زيارته عدد من الأجنحة الخاصة بالشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للخدمات الصحية والأنظمة المتطورة للربط الإلكتروني بين الخدمات الطبية في المنشآت الصخية، ومنها جناح شركة فيليبس العالمية بمعرض الصحة العربي (آراب هيلث) 2021، والذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 21 إلى 24 يونيو الجاري، تحت شعار (بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام).

وأضاف السبكي، أن تقنية الديجيتال باثولوجي (التشخيص الرقمي للأورام السرطانية وتحليل الأنسجة)، والتي تعتزم الهيئة إدخالها بمنشآتها الطبية المتخصصة في بورسعيد والإسماعيلية، هي تقنية متطورة تعزز دقة تشخيص الأورام السرطانية وتساعد في سرعة التشخيص وتوفر الجهد والوقت الذي يؤخذ في تحاليل الأورام والأنسجة بالطريقة العادية، كما تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية وبالتالي تقليل نسب الإصابة بمضاعفاتها ذات الخطورة العالية نتيجة التشخيص المبكر عن هذه الأورام.

وتابع: أنه خلال اللقاء استعرض الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس أنشطة الشركة في مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي ورقمنة الخدمات الصحية بالوطن العربي والسعودية وأفريقيا، كما تم بحث ودراسة سبل التعاون بين الجانبين الهيئة وشركة فيليبس في تحقيق رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية نحو تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بقطاع الرعاية الصحية في مصر، والاستفادة منه في تقييم جودة أداء الخدمات الطبية للمواطنين، والتحليلات التنبؤية للمؤشرات الصحية بالمحافظات، وكذلك وضع خطط مستقبلية من أجل التنمية الشاملة المستدامة للقطاع الصحي في مصر بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

واستكمل السبكي، كما تم بحث إمكانية التعاون مع شركة فيليبس العالمية في إنشاء غرف للتحكم والسيطرة رئيسية للربط بين الخدمات وأقسام الرعاية المركزة والتشخيص والعلاج والاستشارات عن بعد على مستوى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إلى جانب مناقشة كيفية دعم جهود الهيئة في استخدامات التكنولوجيا والتحول الرقمي في المجال الصحي والربط بين الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ برنامج مشاركة الهيئة بفعاليات معرض ومؤتمر (آراب هيلث) 2021، والذي يهدف بحث سبل الشراكة والتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعزيز آليات التحول الرقمي للخدمات الصحية للهيئة والإعلان عن ميلاد عملاق جديد في مجال الرعاية الصحية بمصر والمنطقة العربية خلال الخمس سنوات القادمة، كما ثمَّن السبكي لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس، وترحيبه بالتعاون مع الهيئة في الارتقاء المستمر بخدماتها الصحية وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية.

وأشار السبكي، إلى أن هذا يأتي تنفيذًا لاهتمام القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع كافة الشركاء الناجحين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الصحية وكبرى الشركات الرائدة التي لها صلة بمجالات الرعاية الطبية والتكنولوجية ذات المكانة الدولية المتميزة، والاستفادة من خبراتها في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى مستويات من التميز والجودة العالمية.

فيما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عن سعادته للتطور الذي تشهده مصر حاليًا في مجال الخدمات والرعاية الصحية الشاملة، ورؤية مصر نحو التحول الرقمي للخدمات عامة، والتحول الرقمي والتكنولوجيا الصحية خاصة، والتي تحسن من بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر، كما تضمن النزاهة والشفافية والعدالة في توزيع الخدمات الصحية بين المواطنين بجودة عالمية.