قطاع السجون يعقد لجان امتحانات للنزلاء على مستوى سجون الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع السجون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بعقد عدد من اللجان لأداء امتحان عدد من النزلاء بعدد من السجون المختلفة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء أنه تم توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة وبمناسبة بدء إمتحانات عدد من المراحل الدراسية.