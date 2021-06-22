محامي حنين حسام: تقدمنا بطلب لإعادة محاكمتها بقضية الاتجار بالبشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال حسين البقار، محامي فتاة "تيك توك" حنين حسام، إنه تقدم بطلب لنيابة شمال القاهرة لإعادة إجراءات محاكمة موكلته بقضية الاتجار بالبشر.

وأضاف "البقار" أنه سيتم تحديد جلسة في دور الشهر المقبل لنظر المحاكمة.

ورحلت الأجهزة الأمنية فتاة "تيك توك" حنين حسام إلى سجن القناطر لتنفيذ الحُكم الصادر بسجنها 10 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر بعدما تمكنت إدارة تنفيذ الأحكام من ضبطها فجر اليوم الثلاثاء.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت الأحد الماضي، بمعاقبة حنين حسام بالسجن 10 سنوات غيابيًا، وقضت بالسجن 6 سنوات حضوريًا على مودة الأدهم و 3 آخرين وغرامة 200 ألف جنيه لكل المتهمين في اتهامهم بالاتجار بالبشر.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و 3 آخرين.

وحسب أمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين "م. س" و"ح. و"، واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي"، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائدا نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.

وكانت حنين حسام طالبت في فيديو أمس الإثنين، التمست من الرئيس السيسي إعادة الحكم في قضيتها والتي اتهمت فيها بالإتجار بالبشر.

وقالت الفتاة في الفيديو المتداول "أنا أتدمرت بكل معنى الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون أنا هنزل فيديو أملى الأخير في ربنا والريس وأنا بطلب منك يا سيادة الريس إنك تعيد محاكمتي.. وبطلب منك إنك تنجد بنت من بناتك اتظلمت ومعملتش أي حاجة علشان يحصل فيها كده ولا علشان مستقبلها يضيع ولا علشان 10 سنين من حياتها يضيعوا، ولا علشان أمها يجيلها جلطة عليها ولا عملت أي حاجه علشان يحصل كل ده".